Beautiful, le trame della settimana dal 24 al 29 novembre

Katherine Kelly Lang (Brooke) e Annika Noelle (Hope) in Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 24 a sabato 29 novembre, alla Forrester, Hope e Steffy hanno un confronto acceso sul rapporto tra Hope e Thomas. Steffy continua ad accusare Hope di essere un'egoista e una manipolatrice e di approfittare dell'amore di Thomas, usandolo, e sostenendo che la loro relazione è a senso unico e che Hope non si impegnerà mai davvero con lui. Hope si difende, dichiarando di amare Thomas e di avere con lui una relazione profonda e significativa, ma sottolinea anche di non essere pronta per un matrimonio visto il recente divorzio da Liam.

Nel frattempo, Liam, pranzando a "Il Giardino", esprime le sue preoccupazioni a Carter sul possibile rifiuto di Hope a una proposta di matrimonio di Thomas, temendo che ciò possa farlo ricadere nei suoi vecchi problemi emotivi.



L'accesa discussione tra Steffy e Hope sta volgendo al termine. Steffy continua ad attaccare Hope per aver rifiutato per la seconda volta la proposta di matrimonio di Thomas, umiliandolo. La accusa di prenderlo in giro e quindi le dice di smetterla di fare i suoi giochetti con lui e di farsi da parte. Thomas, profondamente deluso, confida a Ridge che non si aspettava che Hope lo respingesse di nuovo, soprattutto dopo la bella serata romantica che aveva trascorso con lei in cui aveva avuto il sentore che lei fosse finalmente pronta ad accettare di diventare sua moglie, completando così la famiglia di fatto che sono con Douglas. E ricorda anche l'affiatamento sul lavoro che ha sempre avuto con Hope, che sicuramente avrebbe portato al raggiungimento di nuovi grandi traguardi per "Hope for the Future". Affranto dalla delusione, decide di tornare a casa per cercare di chiarirsi le idee.



Steffy esorta Thomas a lasciare Los Angeles con suo figlio Douglas, per costruirsi una vita migliore lontano da Hope, accusandola di essere una manipolatrice e di non amarlo davvero. Secondo Steffy, Hope si comporta come le altre Logan e ovviamente come Brooke con Ridge, causando dolore e illudendo gli uomini.

Thomas ammette di amare ancora Hope, ma sembra cedere ai consigli della sorella. Hope si lamenta con Ridge e Brooke dell'atteggiamento diffamatorio di Steffy, sostenendo che lei stia usando la situazione per vendicarsi di cose passate. Ma Ridge difende Steffy, convinto che cerchi solo di proteggere il fratello, mentre Hope insiste sul fatto che c'è una tensione di fondo tra le due famiglie Forrester e Logan. Brooke cerca inutilmente di mediare, ma Ridge mette in discussione le vere intenzioni di Hope nella relazione con Thomas.



Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE