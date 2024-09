Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 29 settembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 23 settembre a domenica 29 settembre, Thomas assicura di essere cambiato, e l'armonia tra le famiglie Logan e Forrester è per lui motivo di gioia. R.J., intanto, è soddisfatto del suo successo come influencer e non vuole seguire le orme familiari nel mondo della moda, nonostante le pressioni di Ridge.

Taylor è preoccupata per il figlio e lo visita per assicurarsi che la terapia proceda bene e che non ci siano più ricadute nei suoi comportamenti passati. Thomas rassicura la madre, dicendole che è concentrato sia sul successo professionale che sul recupero del rapporto con suo figlio Douglas.

Liam confida al fratello Wyatt le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Hope e Thomas, nonostante sia sicuro dell'amore di Hope. Wyatt gli consiglia di stare vigile, ma anche di cercare serenità nella propria famiglia. Liam, però, non riesce a fidarsi di Thomas.

Carter organizza un incontro d'affari urgente a San Francisco con dei potenziali clienti interessati alla nuova collezione di Hope. Lei e Thomas volano insieme, ma non passeranno la notte fuori città. Questo crea tensione in Liam, che è geloso e preoccupato del tempo che Hope passa con Thomas.

Mentre Thomas cerca un volo commerciale per far tornare Hope a casa, senza successo, Hope sembra sempre più combattuta tra i suoi doveri familiari e un nascente desiderio per Thomas, nonostante continui a parlare della sua lealtà a Liam.

