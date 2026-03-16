Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 28 marzo

Don Diamont (Bill) e Heather Tom (Katie) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 23 a sabato 28 marzo, Hope appoggia il desiderio di Finn di frequentare la madre naturale Sheila, mentre Steffy vuole che il marito le stia lontano.

Brooke è preoccupata per questo sentimento della figlia e Deacon all'inizio appare incredulo, ma quando capisce che Brooke sta parlando seriamente, esprime la sua opinione e si dichiara felice che Hope abbia la mente aperta e sia disposta a dare una possibilità a Sheila.

Ridge ha indetto una riunione con Carter, Hope e Steffy per offrire a Brooke di subentrare a lui come nuovo co-amministratore delegato della Forrester. Steffy rifiuta con forza l'idea di condividere la guida della Forrester Creations con Brooke, convinta che sarebbe un disastro. Ridge insiste, Carter cerca di mediare, mentre Brooke insiste sulla necessità di unità e collaborazione. Alla fine, Steffy accetta con riluttanza di dare una possibilità al nuovo assetto, pur restando scettica.

Intanto, Bill ha voluto incontrare Katie per capire come ha preso il fatto che lui ha una figlia, Luna, avuta con Poppy molti anni prima. Katie è combattuta: da una parte è felice per Luna, dall'altra fatica ad accettare l'idea che Bill viva con una nuova famiglia.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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