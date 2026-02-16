Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 28 febbraio

Lisa Yamada (Luna) e Don Diamont (Bill) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 23 a sabato 28 febbraio, Steffy comunica a Hope la chiusura imminente della sua linea "Hope for the Future" per i risultati deludenti, ma Hope è pronta a combattere per difendere la sua famiglia e il suo lavoro.

Intanto, Bill potrebbe essere il padre di Luna e vuole un test di paternità. Quindi, lo comunica a Liam, lasciando il figlio sbalordito. Bill minimizza perché deve ancora fare il test, ma Liam si chiede perché Poppy abbia aspettato tanto a dirglielo. Bill crede che sia perché la donna è innamorata di lui e aveva paura di sembrare ai suoi occhi un'opportunista che mirava solo al suo denaro.

Come Liam, anche Katie nutre dei dubbi su Poppy e ne discute con R.J. che, invece, difende con decisione la madre di Luna. Proprio in quel momento, sopraggiunge Li e Katie ne approfitta per raccontarle gli ultimi sviluppi sulla sorella e la donna le confida che Poppy è solo una cacciatrice di dote. R.J. interviene in difesa delle due donne, ma Li ribadisce che conosce troppo bene la sorella e sa quanto sia abile nella manipolazione.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

