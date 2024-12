Beautiful, le trame della settimana dal 23 al 28 dicembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 23 a sabato 28 dicembre, a lla Forrester Creations, Ridge, Carter e Katie discutono degli eventi successivi al viaggio a Roma, ritenendo che il bacio tra Hope e Thomas sia stato solo un momento di debolezza. Nessuno di loro immagina che Hope e Thomas abbiano passato la notte insieme.

Hope, risvegliatasi accanto a Thomas, confessa di aver scoperto emozioni mai provate prima e chiede di mantenere segreta la loro relazione. Intanto, Steffy e Finn riflettono sulla crisi tra Liam e Hope, mentre Ridge e Carter lodano il cambiamento di Thomas e il successo del viaggio a Roma.

Brooke, preoccupata, affronta Hope, esortandola a interrompere il rapporto con Thomas per salvare il suo matrimonio. Hope si difende, sostenendo che Liam ha già chiesto il divorzio e che Thomas le ha fatto riscoprire la sua vitalità.

Taylor, nel frattempo, teme che il coinvolgimento di Brooke o Hope possa destabilizzare Thomas, ma Ridge minimizza, convinto che tutto si risolverà senza conseguenze gravi.

