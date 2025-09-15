Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 28 settembre

John Thomas McCook (Eric Forrester) e Jennifer Gareis (Donna Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 22 a domenica 28 settembre, Luna confessa a sua madre di aver vissuto una prima notte magica con R.J. e la ringrazia per i suoi consigli e incoraggiamenti.

Eric, deciso a godersi la vita dopo la malattia, organizza una festa per celebrare la sua guarigione nonostante i timori di Ridge e Donna.

Alla festa, Luna viene accolta con calore da Eric e il rapporto tra R.J. e Zende viene chiarito, mostrando che non c’è tensione tra loro.

Durante la serata, Eric dedica parole commoventi a Donna, riconoscendo che il suo amore e la sua dedizione sono stati determinanti per la sua guarigione, e le chiede di sposarlo.

Il matrimonio improvvisato tra Eric e Donna si svolge tra la gioia di tutti i presenti, con un abito bianco, fiori improvvisati e la marcia nuziale suonata dal cellulare di Zende, celebrando la loro felicità ritrovata.

