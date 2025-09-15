Mediaset Infinity logo
Beautiful
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Beautiful
ANTICIPAZIONI
15 settembre 2025

Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 28 settembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Condividi:
John Thomas McCook (Eric Forrester) e Jennifer Gareis (Donna Logan) in una scena di Beautiful
John Thomas McCook (Eric Forrester) e Jennifer Gareis (Donna Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 22 a domenica 28 settembre, Luna confessa a sua madre di aver vissuto una prima notte magica con R.J. e la ringrazia per i suoi consigli e incoraggiamenti.

Eric, deciso a godersi la vita dopo la malattia, organizza una festa per celebrare la sua guarigione nonostante i timori di Ridge e Donna.

Alla festa, Luna viene accolta con calore da Eric e il rapporto tra R.J. e Zende viene chiarito, mostrando che non c’è tensione tra loro.

Durante la serata, Eric dedica parole commoventi a Donna, riconoscendo che il suo amore e la sua dedizione sono stati determinanti per la sua guarigione, e le chiede di sposarlo.

Il matrimonio improvvisato tra Eric e Donna si svolge tra la gioia di tutti i presenti, con un abito bianco, fiori improvvisati e la marcia nuziale suonata dal cellulare di Zende, celebrando la loro felicità ritrovata.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Jane Austen: 250 anni e non sentirli

entertainment

Jane Austen: 250 anni e non sentirli

Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea

Ironica, lucida, implacabile osservatrice delle relazioni e delle convenzioni sociali: a 250 anni dalla nascita, Jane Austen non smette di essere contemporanea

Segreti di famiglia 2, le trame dal 22 al 26 settembre

Anticipazioni

Segreti di famiglia 2, le trame dal 22 al 26 settembre

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibile su Mediaset Infinity?

Gli highlights di Verissimo

Recap

Gli highlights di Verissimo

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

I momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 13 e domenica 14 settembre

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity