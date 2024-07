Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 28 luglio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity

Nelle trame della settimana da lunedì 22 a domenica 28 luglio, Hope informa Liam che Thomas è stato riconfermato nel team di "Hope for the Future". Liam non approva la decisione di Hope di riportare Thomas nel progetto "Hope for the Future" e si oppone fermamente, ma, di fronte alla sua determinazione, alla fine accetta la sua scelta. Thomas promette a Douglas che non ripeterà mai più gli errori commessi in passato. Steffy confida a Finn di temere che Hope provi un'attrazione nei confronti di Thomas. Finalmente si scopre il segreto di Bill: lui sta cercando di incastrare Sheila con la complicità di Ridge e dell'FBI per farle confessare un omicidio di primo grado che la condanni alla prigione a vita. Ridge e Bill continuano a perseguire il loro folle piano di far confessare a Sheila un omicidio di primo grado per riuscire a farla condannare alla prigione a vita, ma la stanchezza e la frustrazione cominciano a farsi sentire, soprattutto per Bill. Hope va a trovare Deacon al ristorante e ascolta parte di una strana telefonata subito interrotta all'arrivo della figlia. Lei si insospettisce, ma l'uomo cerca di cambiare discorso chiedendole notizie riguardo alla rinnovata collaborazione con Thomas.

