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ANTICIPAZIONI15 giugno 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 28 giugno

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 22 al 28 giugno, Li e Finn parlano del dramma che ha travolto Poppy e Luna. Li è profondamente addolorata per la sorella. Finn apprezza la scelta della madre di restare accanto a Poppy nonostante tutto.

Nel frattempo, Katie e Poppy si confrontano: Katie si scusa per averla giudicata male, mentre Poppy ammette di essere ancora innamorata di Bill e di non voler rinunciare a lui.

Aumenta lo scontro tra Hope e Steffy. quest'ultima la accusa di voler interferire nel suo matrimonio con Finn.

Liam e Will pranzano insieme e si mostrano dispiaciuti per il padre, che era felice di aver scoperto di avere Luna come figlia. Katie racconta a Bill che Poppy è passata a ritirare le sue ultime cose e ammette di averla giudicata male, scoprendo che anche lei era una vittima della figlia.

Crew Morrow (Will) in una scena di Beautiful
Crew Morrow (Will) in una scena di Beautiful

Alla Forrester Creations, il futuro della linea “Hope for the Future” appare incerto a causa di risultati economici deludenti. Hope teme la chiusura, ma Steffy decide di concedere un’ultima possibilità al progetto.

Infine, Brooke chiede a Ridge come avrebbe reagito se Steffy avesse deciso di cancellare la linea, mentre Taylor interviene in difesa di Ridge.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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