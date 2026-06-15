Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 28 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 22 al 28 giugno, Li e Finn parlano del dramma che ha travolto Poppy e Luna. Li è profondamente addolorata per la sorella. Finn apprezza la scelta della madre di restare accanto a Poppy nonostante tutto.

Nel frattempo, Katie e Poppy si confrontano: Katie si scusa per averla giudicata male, mentre Poppy ammette di essere ancora innamorata di Bill e di non voler rinunciare a lui.

Aumenta lo scontro tra Hope e Steffy. quest'ultima la accusa di voler interferire nel suo matrimonio con Finn.

Liam e Will pranzano insieme e si mostrano dispiaciuti per il padre, che era felice di aver scoperto di avere Luna come figlia. Katie racconta a Bill che Poppy è passata a ritirare le sue ultime cose e ammette di averla giudicata male, scoprendo che anche lei era una vittima della figlia.