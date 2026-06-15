Beautiful, le trame della settimana dal 22 al 28 giugno

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nelle trame della settimana dal 22 al 28 giugno, Li e Finn parlano del dramma che ha travolto Poppy e Luna. Li è profondamente addolorata per la sorella. Finn apprezza la scelta della madre di restare accanto a Poppy nonostante tutto.
Nel frattempo, Katie e Poppy si confrontano: Katie si scusa per averla giudicata male, mentre Poppy ammette di essere ancora innamorata di Bill e di non voler rinunciare a lui.
Aumenta lo scontro tra Hope e Steffy. quest'ultima la accusa di voler interferire nel suo matrimonio con Finn.
Liam e Will pranzano insieme e si mostrano dispiaciuti per il padre, che era felice di aver scoperto di avere Luna come figlia. Katie racconta a Bill che Poppy è passata a ritirare le sue ultime cose e ammette di averla giudicata male, scoprendo che anche lei era una vittima della figlia.
Alla Forrester Creations, il futuro della linea “Hope for the Future” appare incerto a causa di risultati economici deludenti. Hope teme la chiusura, ma Steffy decide di concedere un’ultima possibilità al progetto.
Infine, Brooke chiede a Ridge come avrebbe reagito se Steffy avesse deciso di cancellare la linea, mentre Taylor interviene in difesa di Ridge.
Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.
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