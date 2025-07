Beautiful, le trame della settimana dal 21 al 27 luglio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 21 a domenica 27 luglio, Finn incontra Xander Avant, che lo avverte sul passato oscuro di Thomas, accusandolo di essere responsabile della morte di Emma Barber.

Steffy, dopo aver saputo dell’accusa, difende il fratello Thomas, convinta che la morte di Emma sia stato solo un tragico incidente.

Thomas regala a Hope un anello chiedendole di sposarlo, ma Hope rifiuta la proposta, chiedendo tempo per comprendere i propri sentimenti.

Bill si prepara a un appuntamento con Poppy, la madre di Luna, e confessa a Liam di averla conosciuta in passato.

Ridge cerca di convincere Steffy e Brooke che Thomas e Hope potrebbero essere felici insieme, ma entrambe temono che Hope possa illudere Thomas, facendolo ricadere nei suoi vecchi problemi.

