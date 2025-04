Beautiful, le trame della settimana dal 21 al 27 aprile

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 21 a domenica 27 aprile, Luna affronta la zia Li, accusandola di averla tenuta fuori dalla famiglia anche nei momenti critici. Finn non comprende l’ostilità della madre verso Luna e continua a scavare nel passato familiare. Li resta evasiva e cambia argomento, parlando della lontananza di Steffy.

Hope e Thomas cedono alla passione in ufficio, suscitando la reazione di Brooke che li sorprende. Hope si difende dicendo di essere adulta, ma la madre le ricorda che Thomas è ancora un uomo pericoloso.

Eric peggiora e Donna scopre che le ha nascosto i sintomi gravi. Il dottor Colby lo visita e comunica che ha solo pochi mesi di vita. Nonostante tutto, Eric è deciso a completare la sua collezione.

Sheila inizia a lavorare a “Il Giardino”, ma Li arriva per provocarla pubblicamente. Sheila riesce a non reagire, mentre Hope tenta ancora di far ragionare Deacon sulla relazione con Sheila.

Liam scopre che Finn non ha informato Steffy di Sheila e Deacon, così le lascia un messaggio. Ridge e Brooke cercano di gestire la situazione, ma Liam agisce alle loro spalle, sperando in un riavvicinamento con Steffy.

