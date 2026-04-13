Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 26 aprile

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy) e Tanner Novlan (Finn) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 20 a domenica 26 aprile, la notizia della morte di Hollis colpisce tutti come un fulmine a ciel sereno.

Li sta supervisionando l'autopsia e da' la notizia a Finn che corre a raggiungerla in ospedale. Hope avverte Brooke e Ridge della morte di Hollis. Luna invece mette al corrente Bill e Poppy. Tutti si chiedano come sia possibile, dato che Hollis era giovane e sano. Ognuno esprime una teoria.



Una rivelazione sconvolgente scuote tutti: Hollis è morto per overdose, proprio come Tom, e nel corpo di entrambi è stata trovata la medesima sostanza stupefacente. Li è convinta che non si tratti di incidenti casuali, ma di omicidi mirati, puntando immediatamente il dito contro Sheila. La notizia trapela velocemente e la stampa inizia a interessarsi al caso, mettendo a rischio la reputazione del ristorante di Deacon.

Ridge e Steffy sono certi che dietro le morti ci sia Sheila, mentre Hope tenta inizialmente di mantenere una posizione più cauta, poiché, pur non escludendo la sua colpevolezza, non capisce quale possa essere il movente.



La polizia apre ufficialmente un'indagine. Alla Forrester Creations, Ridge, Brooke, Hope e Carter discutono delle rivelazioni della polizia.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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