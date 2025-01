Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 25 gennaio

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) e Scott Clifton (Liam Spencer) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal luned al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 20 a sabato 25 gennaio, Sheila, convinta che il salvataggio della piccola Kelly le abbia dato una seconda opportunità, vuole stabilirsi da Deacon.

Steffy, venuta a conoscenza del salvataggio di Kelly e dell’abbraccio tra Finn e Sheila in tribunale, decide di lasciare il marito.

Nel frattempo, Liam approfitta della situazione per avvicinarsi a Steffy, promettendo di proteggerla e amarla per sempre.

Hope, intanto, ribadisce a Brooke di sentirsi serena nella sua relazione con Thomas, lontana dai drammi che ha sempre vissuto con Liam.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

