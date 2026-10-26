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ANTICIPAZIONI26 ottobre 2026

Beautiful, le trame della settimana dal 2 al 7 novembre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5
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Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana dal 2 al 6 novembre, Carter e Hope prendono il controllo della Forrester Creations, causando la rabbia di Eric, Ridge e Steffy.

Carter punta a trasformare l’azienda in un marchio globale del lusso e ripristina il ruolo di Hope. Ridge si rifiuta di lavorare per Carter e Hope, mentre Zende si dimette in segno di protesta.

Heather Tom (Katie) e Ashleigh Brewer (Ivy) in una scena di Beautiful
Heather Tom (Katie) e Ashleigh Brewer (Ivy) in una scena di Beautiful

Carter offre a Brooke il ruolo di amministratore delegato, lasciando a lui la gestione amministrativa. Hope è contenta della scelta di Carter, ma teme che l’incarico possa compromettere il rapporto tra Brooke e Ridge.

Ridge, Steffy ed Eric sono sconvolti dal tradimento di Carter e decidono di non tornare alla Forrester finché non ne avranno ripreso il controllo. Nonostante le riserve iniziali e il conflitto con Ridge, Brooke accetta il ruolo di CEO della Forrester Creations.

Eric, Steffy e Ridge cercano una soluzione legale per riprendersi la Forrester Creations e Carter rilascia una dichiarazione pubblica sui social media dell’azienda, mentre Steffy accusa Hope di aver manipolato Carter.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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