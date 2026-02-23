Beautiful, le trame della settimana dal 2 al 7 marzo

Tanner Novlan (Finn) e Annika Noelle (Hope) in una scena di Beautiful

Nelle trame della settimana da lunedì 2 a sabato 7 marzo, per scongiurare che Poppy possa manipolare a suo vantaggio il test di paternità che deve stabilire se Bill è il padre di Luna, Li è accorsa a casa di Bill e pretende, in qualità di medico, di somministrare personalmente un test che lei ha portato con sé.



Alla Forrester, Ridge e Carter discutono con Steffy. Lei accusa il padre di sostenere Hope e la sua linea nonostante i risultati negativi dell'ultimo anno, ma Ridge insiste che eliminarla sarebbe un errore. Steffy però è preoccupata per l'azienda e vorrebbe che il padre si interessasse di più della gestione, ma Ridge preferirebbe, al contrario, concentrarsi ancora di più sul lavoro di stilista.



Li ha somministrato il test di paternità per scoprire se Bill è il padre di Luna come sostiene Poppy. Intanto, alla Forrester si è appena conclusa in una riunione dalla quale Steffy ha voluto escludere Brooke e nella quale ha comunicato di voler chiudere la linea di Hope per i suoi scarsi risultati.

Ridge comunica di voler abbandonare il suo ruolo da co-amministratore delegato per dedicarsi alla sua passione, il disegno. Steffy non se la sente di dirigere la Forrester da sola per i suoi impegni familiari, quindi domanda a Carter di aiutarla.

