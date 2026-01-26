Beautiful, le trame della settimana dal 2 al 7 febbraio

Annika Noelle (Hope Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 2 a sabato 7 febbraio, Sheila va in ospedale per un controllo e visita il figlio, sorprendendo Finn, che le chiede di non presentarsi senza avviso. Sheila gli ricorda le parole d'amore che lui le aveva detto quando ha scoperto che era viva, sostenendo che il suo distacco sia frutto dell'influenza di Steffy.

I piani nuziali di Deacon e Sheila scatenano reazioni contrastanti nelle rispettive famiglie. Deacon, innamorato, sogna una cerimonia con i figli accanto e chiede a Finn di fare da testimone e a Hope di essere damigella d'onore. Sheila è più realista e teme l'ostilità, soprattutto di Steffy, che ancora ignora il matrimonio ma già minaccia Finn con un ultimatum: o lei o Sheila.

Hope, intanto, è tormentata da frequenti mal di testa. Finn, nel suo studio, le attribuisce i sintomi allo stress legato ai problemi di Thomas e Douglas, amici lontani dall'altra parte dell'oceano. Incoraggia Hope a lasciar andare Thomas, convinto che lei meriti di meglio e che chiunque sarebbe fortunato ad averla accanto.

Ridge e Brooke scherzano in ufficio, mostrando complicità, fino a un bacio, ma vengono fermati ironicamente da Steffy, che ricorda il contesto lavorativo.

Sheila confida a Deacon di temere che Steffy impedirà a suo figlio di starle accanto all'altare. Steffy si oppone fermamente, chiedendo a Brooke di frenare Hope, preoccupata per la sua influenza su Finn. Hope, invece, crede nel cambiamento di Sheila e vuole sostenere il padre al matrimonio, ma Finn ha deciso di non partecipare per rispetto a Steffy.

