Beautiful, le trame della settimana dal 19 al 25 agosto

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Ridge e Bill in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto, Hope cerca di spiegare a Liam che Thomas stava solo cercando di aiutarla mentre lavoravano insieme su un modello, ma Liam è furioso e ordina a Thomas di andarsene dall'edificio della Forrester. Rimasta sola, Hope immagina di baciare Thomas e inizia a preoccuparsi di essere attratta da uomini "sbagliati", proprio come sua madre Brooke.

Hope declina l'invito a cena di sua madre Brooke per passare la serata con Liam, cercando di dimostrargli che la loro passione e il loro matrimonio sono ancora vivi. Rimasti soli, Brooke e Ridge ricordano con nostalgia i bei momenti trascorsi insieme e confessano di sentire la mancanza l'uno dell'altra.

Taylor rassicura Steffy e Thomas che la sua amicizia con Brooke rimarrà intatta nonostante il ritorno di Ridge, e che entrambe manterranno la promessa di non farsi coinvolgere sentimentalmente da lui. Brooke ringrazia Ridge per la serata e lo sorprende più tardi mentre indossa solo la lingerie, riaccendendo una vecchia fiamma.

Mentre fa l'amore con Liam, Hope inizia a fantasticare su Thomas. Dopo aver visto il flirt tra Brooke e Ridge, Hope affronta sua madre, accusandola di tradire la fiducia di Taylor e di inseguire sempre gli uomini sbagliati. Brooke sospetta che ci siano problemi tra Hope e Liam e le consiglia di proteggere il suo matrimonio, messo a dura prova dal ritorno di Thomas. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE