Beautiful, le trame della settimana dal 17 al 22 novembre

Matthew Atkinson (Thomas Forrester) e Annika Noelle (Hope Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 17 a sabato 22 novembre, Thomas riflette sulla propria vita e confida a Ridge di sentirsi finalmente realizzato, sia nel lavoro che nei sentimenti, grazie a Hope. Ridge è orgoglioso del cambiamento del figlio e della fiducia che Hope ripone in lui. Intanto, Hope si apre con Brooke sulla serata romantica vissuta con Thomas, ribadendo di sentirsi amata e valorizzata come mai prima. Nonostante le perplessità di Brooke, Hope chiede alla madre di accettare la sua relazione.

Luna è sconvolta e in forte conflitto con Poppy, accusandola di nasconderle la verità sul padre. Dopo un duro scontro, la ragazza trova conforto in Bill, che l’ascolta e le offre sostegno. Bill confessa di aver pensato in passato di poter essere suo padre, ma Poppy lo ha sempre negato. Tuttavia, Luna sospetta che la madre stia ancora celando un segreto familiare importante.

Thomas sorprende Hope chiedendole nuovamente di sposarlo, ma lei resta scioccata e non dà una risposta immediata. Steffy, preoccupata per il fratello, teme che Hope non lo ami quanto lui ama lei. Liam, che non ha mai approvato la loro relazione, spera che la storia finisca per il bene di entrambi.

Hope confida a Brooke di amare Thomas, ma di non sentirsi pronta al matrimonio. La madre la invita a non forzare i tempi e a seguire il proprio cuore, per evitare scelte affrettate. Thomas, deluso, si lascia consolare da Steffy, che lo esorta a mettere un punto definitivo alla relazione per non rischiare di ricadere nei suoi vecchi tormenti.

Liam incontra casualmente Carter al ristorante “Il Giardino”, e i due pranzano insieme parlando delle loro vite. Carter osserva che, con la morte di Sheila, la serenità sembra tornare nelle loro famiglie, ma molti legami restano ancora fragili e incerti.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE