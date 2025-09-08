Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 21 settembre

Lisa Yamada (Luna Nozawa) e Joshua Hoffman (R.J. Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 15 a domenica 21 settembre, Hope non si sente ancora pronta per il matrimonio con Thomas, anche se si sente al sicuro con lui. Decide di continuare a tenere l'anello al collo, sperando di essere pronta in futuro.

Ridge e Brooke discutono della proposta di matrimonio di Thomas, con Brooke preoccupata che Hope possa ferire Thomas a causa del suo passato. Ridge invece è ottimista e crede che questa volta l'amore possa fare la differenza.

Thomas e Hope condividono momenti di grande passione, e lui le promette di non farle mai più del male. La invita a togliere l'anello dal collo e a metterlo al dito, ma Hope chiede ancora del tempo per riflettere.

R.J. e Luna trascorrono la loro prima notte insieme nella nuova casa sulla spiaggia a Malibu, vivendo un momento speciale e unico. Zende mostra il suo risentimento per la fortuna e il successo di R.J., lasciando trasparire invidia.

Eric si confronta con Donna e Katie sul suo stato di salute e riceve buone notizie dai medici. In segno di gratitudine, decide di organizzare una festa per celebrare il suo recupero insieme alla famiglia e agli amici più vicini.

