Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 21 luglio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity

Nelle trame della settimana da lunedì 15 a domenica 21 luglio, Bill avverte Sheila: nessuno lo ha mai tradito senza pagarne le conseguenze.

Thomas cerca di convincere Brooke della bontà delle sue intenzioni e del fatto che solo il suo ritorno come capo stilista a fianco di Hope potrà salvare "Hope for the Future". Liam torna a parlare con il padre, convinto che non sia innamorato di Sheila. Hope, anche influenzata da Steffy, si è ormai convinta che per risollevare le sorti di "Hope for the Future", sia necessario reintrodurre Thomas come capo stilista. Lo psicanalista di Thomas e Taylor notano che ci sono stati dei notevoli progressi in lui e appoggiano la sua speranza di poter rientrare al lavoro. Non appena Liam viene a conoscenza del proposito di Hope di reintegrare Thomas in azienda, la implora di non farlo.

Liam rammenta a Hope tutti i problemi che in passato Thomas ha procurato a tutta la famiglia. Alla fine, Hope sembra accettare il suo consiglio.

Hope, che si trova negli uffici della Forrester, dopo una sofferta decisione, riaccoglie Thomas nella squadra di "Hope for the Future", con grande gioia di Douglas, ma anche di Taylor e di Steffy.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE