Beautiful, le trame della settimana dal 15 al 20 dicembre

Sean Kanan (Deacon Sharpe) e Tanner Novlan (John 'Finn' Finnegan) in Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 15 a sabato 20 dicembre, Deacon è estremamente angosciato e ripensa a quando ha tentato di fermare la cremazione della salma che credeva essere di Sheila, avendo scoperto che aveva tutte le dita dei piedi e sapendo invece che Sheila si era amputata uno dito da sola per fingere di essere stata sbranata da un orso.



Deacon dice a Finn che secondo lui la donna cremata non era Sheil. Finn è scettico, ma Deacon è irremovibile. Liam va trovare Steffy con la scusa di riportarle un peluche di Kelly, ma in realtà vuole sapere come sta dopo aver ucciso Sheila e come vanno i suoi rapporti con Finn.



Finn, inizialmente scettico, comincia a interrogarsi sulla possibile veridicità delle parole di Deacon, sebbene Steffy sia convinta che Sheila sia morta e che Deacon sia solo sopraffatto dal dolore. L'enigma si infittisce quando Deacon trova strani messaggi sul computer di Sheila da parte di una persona chiamata Sugar.



Deacon è fermamente convinto che Sheila sia ancora viva. Quando Finn riferisce la cosa a Steffy, lei respinge con forza questa idea, considerandola una pazzia e una negazione dei fatti, poiché è stata lei stessa a uccidere Sheila e a sentire la dichiarazione della sua morte fatta dai medici. Per Steffy, il suo comportamento è espressione del lutto o un desiderio nascosto.



Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE