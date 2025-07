Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 20 luglio

Matthew Atkinson (Thomas Forrester) e Annika Noelle (Hope Logan) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40, la domenica alle 14 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 14 a domenica 20 luglio, Eric viene estubato e ricomincia a respirare, calmando la paura della famiglia riunita in ospedale.

Ridge, pur grato a Finn per aver salvato Eric, si interroga sulla decisione presa, temendo che la vita del padre non torni più come prima.

Steffy confida a Finn la sua preoccupazione per Thomas e la sua stabilità, temendo un ritorno dei suoi comportamenti ossessivi verso Hope.

Hope afferma di voler vivere il presente con Thomas, ma ribadisce di non voler dare certezze, suscitando l’apprensione di Steffy.

Thomas e Steffy discutono animatamente, finché Finn interviene per difendere la moglie, ma deve poi tornare al suo studio per visitare un paziente.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE