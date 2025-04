Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 20 aprile

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 14 a domenica 20 aprile, alla Forrester, Li scopre che la nipote Luna ha un impiego come stagista e ha una reazione molto negativa legata a sua sorella Poppy, con la quale ha un rapporto conflittuale da anni. Li è molto dura con Luna e, nonostante le sue accorate preghiere di non infrangere il suo sogno di lavorare nella più prestigiosa casa di moda di Los Angeles, le intima di dare immediatamente le dimissioni perché non vuole che possano sorgere dei problemi con la famiglia acquisita del figlio. Nel frattempo, in un'altra stanza, Finn incontra R.J. e il ragazzo gli ricorda che deve rinunciare per sempre ad avere un rapporto con Sheila se non vuole perdere definitivamente Steffy e la loro famiglia. Dopo aver scoperto la relazione tra Deacon e Sheila, Hope corre a casa di Finn e i due possono confrontarsi sullo shock che la notizia ha scatenato in loro. Finn si scusa innanzitutto per non averle rivelato ciò che sapeva, ma Hope lo rassicura dicendo che non ci avrebbe mai creduto se non avesse visto con i suoi occhi il padre dichiarare il suo amore per la donna che tutti ritengono un mostro. Hope si dichiara risoluta a interrompere la relazione con Thomas e decide di andare dalla madre per informarla dell'incredibile situazione. Intanto, Deacon e Sheila riflettono sull'incontro con Hope e sulle loro intenzioni future a proposito del loro matrimonio, decisi però al momento a mantenerle segrete per evitare ulteriori problemi con Finn e Hope. Nel frattempo Brooke e Ridge sono alla Forrester dove riflettono sulla sfida creativa con Eric che culminerà in un evento speciale in cui verranno presentate le collezioni d'alta moda di entrambi. Dopo che R.J. l'ha baciata, Luna gli confida le pressioni familiari che la spingono a lasciare il lavoro alla Forrester. La zia Li, sorella di sua madre Poppy e con la quale è in pessimi rapporti, non vuole che Luna lavori nell'azienda temendo problemi con la famiglia di Finn e l'ha costretta a scrivere una lettera di dimissioni. R.J., però, è decisamente contrario e la invita con veemenza a restare nell'azienda dove ha ottenuto il lavoro dei suoi sogni solo grazie alle sue forze e alle sue grandi capacità. Hope e Brooke si chiedono, con disappunto, il motivo che ha spinto Ridge a tenerle all'oscuro del fatto che Deacon e Sheila avevano una relazione: un intervento tempestivo, infatti, avrebbe potuto scongiurare il consolidarsi del rapporto di Deacon con una pericolosa psicopatica. Ridge spiega che lui e Bill avevano fatto un accordo con Deacon in cambio dell'aiuto a incastrare Sheila che prevedeva il silenzio sulla sua relazione con lei. E quindi ha mantenuto il segreto per molto tempo per tenere al sicuro la famiglia. Hope prega Brooke di andare a parlare con suo padre per convincerlo a non fidarsi di Sheila e a chiudere immediatamente i rapporti con lei. R.J. chiede a Finn di raggiungerlo in ufficio e gli chiede di intercedere convincendo Li a desistere dal suo proposito di allontanare Luna dall'azienda. Finn, che era ignaro di tutto, è molto felice di rivedere sua cugina dopo anni e, prima di tornare al lavoro in ospedale acconsente di aiutarli non comprendendo il comportamento della madre. Li, convocata da R.J. sopraggiunge di lì a poco e ribadisce con durezza che per motivi familiari pretende che Luna dia le dimissioni e stia lontana dalla Forrester.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE