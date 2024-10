Beautiful, le trame della settimana dal 14 al 19 ottobre

Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Thorsten Kaye (Ridge Forrester) e Jacqueline MacInnes Wood (Steffy Forrester) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle trame della settimana da lunedì 14 a sabato 19 ottobre, Hope respinge con forza le accuse di Steffy, affermando di amare profondamente Liam e negando di provare qualcosa per Thomas.

Liam, esasperato, chiede a Hope di allontanare Thomas dalla loro vita. Hope rifiuta, poiché Thomas è fondamentale per il successo della sua linea di moda e, come padre di suo figlio, rimarrà sempre presente nella sua vita.

Hope, dopo aver affrontato Steffy alla Forrester e averla accusata di voler sabotare il suo matrimonio con Liam, si confida finalmente con sua madre Brooke.

Ridge, felice per il ritorno del figlio R.J., continua a cercare di convincerlo a lavorare per la Forrester Creations come stilista, nonostante il giovane voglia seguire un proprio percorso.

Brooke e Taylor si trovano nuovamente ai ferri corti a causa delle vicende che riguardano i loro figli.

