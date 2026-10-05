Beautiful, le trame della settimana dal 12 al 18 ottobre

Nelle trame della settimana dal 12 al 18 ottobre , alla Forrester subito dopo il tentato colpo di mano di Carter nessuno sa cosa sia successo. Steffy va subito allo chalet da Hope. Quest'ultima si difende e dice che lei e Carter volevano salvare l'azienda dalla pessima gestione di Steffy.

Carter mette in atto un piano per acquisire il controllo della Forrester Creations depositando i documenti della nuova forma giuridica dell'azienda. Nel frattempo, Carter e Hope sono convinti di aver fatto la scelta giusta. Infatti, Hope vede in Carter la possibilità di rendere l'azienda più competitiva.

Brooke, pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester. Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non facciano gli interessi dell'azienda. Steffy si lascia guidare da vendette personali e Ridge la appoggia.

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