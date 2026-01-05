Beautiful, le trame della settimana dal 12 al 17 gennaio

Lawrence Saint-Victor (Carter) e Thorsten Kaye (Ridge) in Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 12 a sabato 17 gennaio, Finn è ancora incredulo che la madre biologica sia ancora viva e non perde occasione per rinnovare la gioia che prova, ampiamente condivisa da Deacon che ha sempre sostenuto che Sheila, l'amore della sua vita, non fosse mai stata uccisa.



Intanto Hope, in riunione con Ridge e Carter, ringrazia per la fiducia concessa al suo team di lavoro per continuare la sua linea nonostante l'abbandono di Thomas del suo ruolo di capostilista.



Hope ha appena scoperto che Sheila è ancora viva e Deacon cerca di convincere la figlia che la donna è completamente cambiata. Finn conferma che sua madre non si era mai allontanata, e parla di un miracolo, mentre Deacon rivendica di aver sempre avuto ragione. Intanto, ignari che Sheila sia viva e vegeta, Steffy e Carter vengono raggiunti da Liam, che subito chiede se Finn le abbia dato sue notizie.



Dopo aver scoperto che Sheila è viva, Hope parla a lungo con Finn, il quale naturalmente è molto felice e riconoscente di poter avere una seconda inaspettata possibilità con la sua madre biologica. Hope comprende i suoi sentimenti ma, allo stesso tempo lo mette in guardia sul fatto che per sua moglie, Steffy, non sarà facile.



Deacon e Sheila, sono molto felici di essere di nuovo insieme. E lui, euforico, le chiede di sposarlo.

