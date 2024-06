Beautiful, le trame della settimana dall'1 al 7 luglio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana da lunedì 1 a domenica 7 luglio, Hope, Liam e Brooke parlano della complicata situazione del piccolo Douglas. Hollis chiede a Deacon il permesso di frequentare Brooke. Al ristorante "Il Giardino", quando Hollis porta a Brooke il pranzo, ordinato intenzionalmente da Taylor, lui ne approfitta per invitarla a cena. Nello stupore divertito di Hope e Taylor, contro ogni previsione, Brooke accetta. Sheila è molto pensierosa e Bill insiste per conoscerne le ragioni. Hollis, superando le gelosie di Deacon, si presenta all'appuntamento con Brooke, combinato da Taylor. Bill vuole che Sheila sia felice, ma lei senza suo figlio e suo nipote, non può esserlo. Vuole anche aiutarla a fare i giusti passi per riconciliarsi con Finn. Ma ignora che Finn non ha alcuna intenzione di perdonare a sua madre tutte le sue malefatte. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

