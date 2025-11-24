Beautiful, le trame della settimana dall'1 al 6 dicembre

Matthew Atkinson (Thomas) in una scena di Beautiful

Nelle trame della settimana da lunedì 1 a sabato 6 dicembre, Hope e Thomas affrontano un momento decisivo quando lui non accetta che lei tenga l’anello appeso a una catenina invece che al dito. Hope insiste di aver solo bisogno di tempo per evitare errori del passato, ma Thomas interpreta la sua esitazione come una mancanza d’amore. Nel frattempo Steffy espone a Brooke e Ridge la sua convinzione che Hope stia manipolando il fratello.

Steffy confessa a Ridge di aver influenzato Thomas affinché lasciasse Hope, giudicando la situazione insostenibile. Poco dopo, Thomas comunica al padre di aver chiuso la relazione. Hope, in lacrime, si sfoga con Brooke e ammette di non essere riuscita a dire sì, accusando Steffy di aver sabotato la storia usando la rivalità tra Forrester e Logan.

Hope crolla quando scopre che Thomas ha deciso di lasciare Los Angeles e di trasferirsi a Parigi con Douglas, abbandonando la guida creativa della linea "Hope for the Future".

La partenza di Thomas crea agitazione alla Forrester, dove R.J. e Zende informano Luna dell’accaduto. I due cugini la pensano diversamente sulla vicenda sentimentale, ma concordano che l’assenza di Thomas avrà gravi conseguenze sulla linea di Hope, che dovranno sostituire insieme.

Steffy commenta con Finn la scelta del fratello, convinta che allontanarsi da Hope fosse la decisione migliore. Finn comprende il suo punto di vista, mentre Hope resta sola a fare i conti con il dolore per aver perso l’uomo che ama e per non aver trovato il coraggio di impegnarsi quando ancora era possibile.

