Beautiful, le trame della settimana dal 4 al 10 maggio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 4 a domenica 10 maggio, prima del servizio fotografico per la nuova campagna pubblicitaria della linea Brooke's Bedroom, Ridge e Hope spronano una titubante Brooke. Da sempre è stata il volto della sua collezione di intimo e i fan la acclamano da tempo aspettando il suo ritorno. Steffy obietta che ormai sarebbe il caso di cambiare strategia.

Brooke è d'accordo: l'età avanza e dubita che la sua immagine possa rilanciare efficacemente una linea di lingerie. Ridge ribatte che lei dimostrerà alle donne di tutto il mondo che la vera bellezza non sfiorisce mai.



Nel mentre, Katie affronta Poppy accusandola apertamente di essere coinvolta nella morte per overdose di Tom e Hollis. Secondo Katie, le due morti avvenute con la stessa droga non sono una coincidenza. Insinua inoltre che Poppy nasconda un segreto legato a Tom Starr e al passato con Bill. Poppy respinge le accuse, indignata, mentre Luna, sopraggiunta nel frattempo, difende con forza la madre.



Tra foto, video e grandi aspettative, Ridge, Steffy e Brooke, si preparano per la trasferta a Monte Carlo per lanciare la nuova campagna della linea Brooke's Bedroom. È presente anche Hope che, entusiasta del successo della madre, vorrebbe che Steffy li lasciasse partire da soli per far vivere loro una specie di luna di miele.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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