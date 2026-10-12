Beautiful, le trame della settimana dal 19 al 24 ottobre

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful , la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì a sabato alle 13.50 e in streaming su Mediaset Infinity. Nelle trame della settimana dal 19 al 24 ottobre , Zende, Will ed Electra si chiedono cosa stia accadendo ai piani superiori, dove si tiene una riunione così importante da impedire a chiunque l’accesso all’ufficio. Brooke, pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester.

Ridge offre a Carter un’ultima possibilità per evitare una guerra familiare: rinunciare al controllo legale della Forrester Creations ottenuto con l’inganno, in cambio della promessa di lasciarsi tutto alle spalle. Nel frattempo, allo chalet, intanto, Hope e Brooke hanno un duro scontro.



Ridge accusa Carter di aver tradito la famiglia e di essersi lasciato manipolare da Hope, sacrificando per lei amicizia, onore e integrità. Infine, Hope informa Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations, ma Zende non accetta la situazione e accusa quest'ultimo di aver sottratto l’azienda alla famiglia Forrester.



Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE