Nella prossima puntata di Beautiful, in onda mercoledì 8 maggio su Canale 5, Sheila sorride a Li, manifestandole così la sua convinzione di uscire presto dal carcere. In effetti Bill ha promesso di aiutarla, e Steffy vuole convincerlo a desistere, ma rischia addirittura di dover rinunciare lei a testimoniare contro Sheila perché se lo farà, Bill rivelerà alla polizia che Taylor gli ha sparato anni prima. Nell'episodio che è stato trasmesso martedì 7 maggio, invece, Bill promette a Steffy che non denuncerà Taylor solo a patto che lei e Finn non denuncino Sheila. Li va a trovare Sheila in carcere per mostrarle tutta la sua soddisfazione nel vederla finalmente dietro le sbarre.

