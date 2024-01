Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda mercoledì 3 gennaio su Canale 5, Hope sostiene sua madre nell'organizzazione della serata speciale con il marito, ma la mette anche in guardia sul fatto che Thomas e Steffy stanno tramando affinché Ridge si rimetta con Taylor.

Nell'episodio che è stato trasmesso martedì 2 gennaio, Thomas è combattuto e confida a Carter le sue incertezze: mentre vorrebbe trascorrere più tempo con Douglas, allo stesso tempo non vuole allontanarlo da Hope per non farla soffrire, visto che è ancora interessato a lei.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE