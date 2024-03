Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda mercoledì 27 marzo su Canale 5, le manovre di Thomas e Steffy sembrano aver dato i risultati sperati e finalmente fervono i preparativi per il matrimonio tra Taylor e Ridge. Quest'ultimo, però, si sente sotto pressione a causa delle domande e dalle illazioni di Eric sul motivo che l'ha spinto a prendere questa decisione. Nella puntata che è stata trasmessa martedì 26 marzo, invece, Douglas ha scoperto che il padre ha utilizzato l'app che cambia le voci, spacciandosi per Brooke e facendo credere che avesse chiamato lei i servizi sociali e si sente in dovere di confessare la verità. Thomas, però, cerca di convincerlo a non farlo e a concentrarsi sulla felicità dei nonni. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

