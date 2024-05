Le anticipazioni di Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 27 maggio su Canale 5, Sheila riferisce a Deacon di avere una relazione con Bill e di vivere con lui. Deacon, rattristato, le chiede se ami davvero Bill, o se lo stia semplicemente usando. Sheila si complimenta con Deacon per aver acquisito la gestione de "Il Giardino". Nell'episodio che è stato trasmesso domenica 26 maggio, invece, Brooke giura che non si fermerà finché Sheila non finirà dietro le sbarre. Thomas dice a Paris di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.