Nella prossima puntata di Beautiful, in onda sabato 27 aprile su Canale 5, Ridge racconta a Eric che Brooke e Taylor lo hanno entrambe lasciato e il padre gli propone di trascorrere il Natale a casa sua anche se Donna ha invitato le sue sorelle e quindi anche Brooke sarà presente. Le sorelle Logan, con Carter, Zende, Paris, Pam e Charlie, oltre a Hope, Liam e ai bambini, compreso Douglas, si ritrovano a casa di Eric per celebrare il Natale insieme. Nell'episodio che è stato trasmesso venerdì 26 aprile, invece, Steffy annuncia a Taylor e a Carter che Sheila è ancora viva e che si trova a Los Angeles. Taylor parla con Steffy del fatto che lei e Brooke sono d'accordo di voltare pagina lasciando andare Ridge. La magia del Natale avvolge casa Forrester e tra Finn e Steffy non potrebbe andare meglio nonostante l'apprensione che comporta sapere che Sheila è ancora a piede libero. Katie riceve una bellissima notizia: i suoi esami sono ottimi e Carter è al suo fianco sempre e comunque. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

