Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda domenica 24 dicembre su Canale 5, Steffy e Thomas continuano a fare pressione su Ridge affinché lasci Brooke e torni con Taylor.

Effettivamente Ridge sembra di nuovo indeciso tra le due donne e ricorda i momenti felici con entrambe.

Nell'episodio che è stato trasmesso sabato 23 dicembre, Liam è andato a casa Forrester per riprendersi Douglas, ma si imbatte in Thomas e lo scontro è inevitabile. Liam affronta quello che ritiene essere il vero problema: la forse rinata ossessione di Thomas per Hope.

Brooke e Taylor cercano inutilmente di convincersi a vicenda della ragionevolezza delle rispettive opposte posizioni rispetto al futuro di Douglas. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE