Una scena della puntata del 22 maggio di Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda mercoledì 22 maggio su Canale 5, Katie confida a Carter le sue preoccupazioni per il futuro del figlio. La relazione amorosa tra Bill e Sheila allarma Wyatt e Liam al punto che decidono di affrontarlo per un faccia a faccia chiarificatore. Nell'episodio che è stato trasmesso martedì 21 maggio, invece, Finn e Steffy rivelano a Li di essere stati vittima del ricatto di Bill. Katie appare visibilmente turbata dalla discussione avuta con l'ex-marito. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE