Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda giovedì 22 febbraio su Canale 5, Hope consola la madre che ha perso il marito un'altra volta per colpa dell'eterna rivale. Brooke non si spiega come mai Ridge fosse così arrabbiato con lei al punto di non darle nemmeno una spiegazione. Nel frattempo, Katie civetta con Carter, che ricambia le sue attenzioni. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 21 febbraio, invece, Katie potrebbe aiutare Carter a dimenticare Quinn. Thomas e Steffy accolgono i genitori di ritorno da Aspen. I due sono innamoratissimi e felici e raccontano di nuovo quello che è successo. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

