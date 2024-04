Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda lunedì 22 aprile su Canale 5, dopo un momento di incredulità per l'inedita armonia instauratasi tra le loro madri, Steffy e Hope sono felici per loro.

Bill si sta preparando ad accogliere Katie per proporle di nuovo di tornare insieme. Liam è preoccupato per il comportamento del padre.

Nella puntata che è stata trasmessa domenica 21 aprile, invece, con grande sorpresa di Ridge, non sarà lui a decidere chi scegliere tra le due donne della sua vita, Taylor e Brooke, ma saranno loro a dirgli di non voler più sottostare alle sue indecisioni e alle sofferenze che procura ad entrambe.

Nel frattempo, Hope e Steffy ignare di ciò che sta accadendo, litigano.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

