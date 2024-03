Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda giovedì 21 marzo su Canale 5, Brooke non capisce i motivi che spingono Ridge ad l'annullare il loro matrimonio, ma lui è irremovibile perché è all'oscuro delle manovre di Thomas. Intanto Thomas e Steffy festeggiano con la madre la notizia della fine del matrimonio tra Ridge e Brooke. Anche se Taylor è ancora un po' perplessa perché sa quanto Ridge sia legato a Brooke. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 20 marzo, invece, Steffy e Thomas incoraggiano Ridge a pensare solo alla sua nuova vita con Taylor e alla loro famiglia che si riunisce. Brooke cerca di convincere Ridge a non chiederle l'annullamento del loro matrimonio, ma lui è irremovibile. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

