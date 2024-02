Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda venerdì 2 febbraio su Canale 5, Bill è sempre in cerca di un consiglio per i suoi problemi con Katie e va a trovare Brooke. Ridge continua a tentare di convincere Taylor di aver davvero capito di voler stare con lei per sempre. Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 1 febbraio, invece, Eric pianifica una fuga romantica con Donna in una destinazione esotica e scopre che l'aereo di famiglia è stato preso da Ridge. Nel frattempo, Brooke, all'oscuro di tutto, riceve la visita inaspettata di Bill. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

