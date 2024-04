Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 18 aprile su Canale 5, mentre Deacon contatta Sheila con la scusa di recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza del ristorante, Steffy e Finn attendono l'arrivo della polizia e sono sempre più risoluti a ritrovarla per assicurarla alla giustizia.

Il fatto che Steffy si sia imbattuta in Sheila, riconoscendola, fa piombare nuovamente tutti in un incubo.

Nell'episodio che è stato trasmesso mercoledì 17 aprile, invece, Steffy si imbatte in Sheila che, nonostante si sia camuffata, viene riconosciuta dal dito del piede destro mozzato. Sheila scappa e Steffy corre a raccontare tutto a Finn. I due informano anche Deacon che finge di cadere dalle nuvole. Hope confessa a Liam che la notizia, ancora non confermata, che Sheila sia viva, la turba molto. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

