Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata della famosa soap opera americana in onda su Canale 5

Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda mercoledì 17 aprile su Canale 5, Steffy si imbatte in Sheila che, nonostante si sia camuffata, viene riconosciuta dal dito del piede destro mozzato.

Sheila scappa e Steffy corre a raccontare tutto a Finn. I due informano anche Deacon che finge di cadere dalle nuvole. Hope confessa a Liam che la notizia, ancora non confermata, che Sheila sia viva, la turba molto.

Nella puntata che è stata trasmessa martedì 16 aprile, invece, Steffy e Finn sono tornati a mangiare a Il Giardino per esorcizzare il trauma della sparatoria, ma quando Steffy si allontana per telefonare, e mentre si trova nell'ingresso del bagno de Il Giardino, accidentalmente rovescia il suo drink su una donna appena uscita dalla toilette, che dopo un istante riconosce: è Sheila.

