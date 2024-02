Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda venerdì 16 febbraio su Canale 5, Brooke continua a non capacitarsi del perché Ridge sia così arrabbiato con lei da lasciarla. Katie corteggia Carter, che sembra gradire. Thomas e Steffy convocano una riunione di famiglia alla Forrester, per annunciare che Ridge ha lasciato Brooke e si è rimesso insieme a Taylor. Nella puntata che è stata trasmessa giovedì 15 febbraio, invece, Steffy, ignara dell'instabilità psichica di Thomas, è felicissima che il padre abbia giurato amore a sua madre ad Aspen e festeggia con il fratello. Brooke, distrutta dal dolore per aver perso Ridge, è tentata dall'alcol e solo l'intervento di Liam evita una catastrofe. Lui promette di non informare della cosa Hope, che intanto consola la madre. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

