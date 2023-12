Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 15 dicembre su Canale 5, Hope è molto preoccupata per la lunga assenza del figlio adottivo, ma non vorrebbe iniziare una dolorosa battaglia legale per la sua custodia. Liam e Brooke sono convinti che le sorti di Douglas siano manovrate da Taylor e da Steffy. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 14 dicembre, invece, Deacon raggiunge Sheila e la costringe ad allontanarsi. Poi però, sorpreso da Steffy, deve trovare delle scuse per giustificare la sua presenza. Steffy continua ad organizzare ritrovi di famiglia a casa di Eric, procrastinando di fatto il soggiorno di Douglas con Thomas. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE