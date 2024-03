Nel prossimo episodio di Beautiful, in onda giovedì 14 marzo su Canale 5, Liam si sfoga con Brooke dicendole che non tollera più che Thomas manipoli Hope e si insinui nella loro vita. Nella puntata che è stata trasmessa mercoledì 13 marzo, invece, tutti si complimentano con Hope e con Thomas e li definiscono una grande squadra. Liam si sfoga con Brooke dicendole che non ha assistito alla sfilata perché ha visto Thomas abbracciare Hope. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

