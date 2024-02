Hope, Beautiful

Nella prossima puntata di Beautiful, in onda venerdì 1 marzo su Canale 5, Hope sembra pronta a concedere a Thomas completa fiducia sia sul lavoro che in famiglia, assecondando il suo ruolo ormai preminente nella vita di Douglas. Hope trova il manichino con le proprie fattezze nell'ufficio di Thomas. Nell'episodio che è stato trasmesso giovedì 29 febbraio, invece, Paris si lascia sfuggire con Thomas l'apprezzamento di Hope proprio nei confronti dell'uomo, e quest'ultimo ne approfitta per chiederle se abbia mai fantasie su di lui. Nel frattempo, Liam e Brooke si confrontano sulle rispettive e simili preoccupazioni per Hope, che sembra ormai plagiata da Thomas. Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

