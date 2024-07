Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana, arriva per la prima volta su Canale 5.

Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.

Battiti Live 2024: quando inizia su Canale 5

La prima puntata di Battiti Live va in onda lunedì 8 luglio in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2024

Battiti Live: cantanti, ospiti e tappe

Tanta musica e divertimento con i Coma Cose, Sarah, Gigi D'Alessio, Holden, Michele Bravi, Alfa, Annalisa, Blue, Gabry Ponte, Rhove, Achille Lauro, Rose Villain, Guè, Irama, Ricchi & Poveri, Tananai, Angelina Mango, Geolier e il Volo.

Dalle più suggestive piazze della Puglia, Battiti Live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.

