Ecco cosa succederà nella prossima puntata della serie Bardot, in onda martedì 25 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella seconda puntata di Bardot, in onda martedì 25 giugno in prima serata su Canale 5, la lontananza di Jean-Louis militare per la guerra d'Algeria getta Brigitte nella solitudine nonostante il lavoro.

Per questo motivo, si avvicina al cantante Gilbert Be'caud col quale gira uno spot per il Capodanno 1958. Jean Louis rientrato a sorpresa li trova in una situazione equivoca e la lascia.

Su Mediaset Infinity, potete vedere la prima puntata di Bardot in streaming gratis.

Bardot, quante puntate sono

La miniserie Bardot è composta da 6 episodi della durata di 52 minuti. Su Canale 5, la serie andrà in onda divisa in tre serate.

