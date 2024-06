Da lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 prende il via la nuova serie Bardot, una coproduzione internazionale creata e diretta da Danièle e Christopher Thompson, in cui Julia De Nuenz interpreta la diva Brigitte Bardot.

La miniserie ripercorre l’ascesa di Brigitte Bardot, la rivoluzione che ha incarnato nell’immaginario di una generazione, gli incontri fatali con gli amori della sua vita e le ricadute della fama sul suo privato.

Bardot, la trama della serie

Bardot parte da una giovanissima Brigitte che, a soli 15 anni, posa per una copertina del nuovissimo settimanale Elle. Subito notata dal giovane Roger Vadim, assistente del famoso regista Marc Allégret, Brigitte ottiene l’autorizzazione dai genitori per fare il provino per un film.

I genitori non la trovano particolarmente bella e tantomeno dotata e non credono possa avere un futuro del cinema. Invece Brigitte viene scelta e il suo destino cambia.

Scopre il cinema, l’amore, la sessualità e la libertà, ribellandosi all’educazione rigida e convenzionale della famiglia. Tra amori, film, matrimoni, la nascita di un figlio, la mini-serie mostra come Brigitte Anne Marie Bardot sia diventata la “Bardot”, diva incontrastata degli anni ‘50-‘60, capace di essere adorata come una dea, icona incontrastata della moda e dei movimenti animalisti e odiata al tempo stesso.

Bardot: il cast e i personaggi

A interpretare l’icona che sconvolse tutti gli schemi e rivoluzionò l’immagine femminile della donna sia nel cinema che nella società, è Julia De Nunez, giovane attrice francese dalla somiglianza incredibile con la diva.

Nel cast di Bardot troviamo anche Victor Belmondo nel ruolo di Roger Vadim, Géraldine Pailhas e Hyppolyte Girardot nei ruoli della madre e del padre di Brigitte, Yvan Attal, Anne Le Ny e Louis-Do De Lencquesain.

Bardot, quando va in onda su Canale 5

La serie andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5 a partire da lunedì 17 giugno in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity.

Bardot, quante puntate sono

La miniserie Bardot è composta da 6 episodi della durata di 52 minuti. Su Canale 5, la serie andrà in onda divisa in tre serate.

I primi due episodi di Bardot andranno in onda lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5.

