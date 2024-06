Nella prima puntata di Bardot, andata in onda lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5, una giovane Brigitte muove i primi passi nel mondo del cinema. La quindicenne Brigitte incontra il regista Roger Vadim, di sette anni più grande di lei, e con lui inizia una relazione clandestina, nascondendosi ai severi genitori. I due si sposano e la coppia procede affiatata nel lavoro per il cinema e nel privato fino all'incontro sul set con il giovane Jean Louis Trintignant, col quale scoppia una passione tale che nemmeno lo stesso Vadim sarà in grado di arginare. Nel video qui sopra è possibile rivedere la prima puntata integrale in streaming della serie che vede come protagonisti Julia De Nunez e Victor Belmondo.

Bardot, quando va in onda la seconda puntata

La seconda puntata di Bardot andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5 a partire da martedì 25 giugno in prima serata e in streaming su Mediaset Infinity. Nel prossimo episodio, la lontananza di Jean-Louis (militare per la guerra d'Algeria) getta Brigitte nella solitudine nonostante il lavoro. Per questo si avvicina al cantante Gilbert Be'caud, con il quale gira uno spot per il Capodanno 1958. Jean Louis, rientrato a sorpresa, li trova in una situazione equivoca e la lascia. Brigitte, non riuscendo a stare senza amore, inizia una relazione con lo sposato Be'caud, che le porterà solo dolore e umiliazione.

Bardot, quante puntate sono

La miniserie Bardot è composta da 6 episodi della durata di 52 minuti. Su Canale 5, la serie andrà in onda divisa in tre serate.

